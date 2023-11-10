Согласно сообщениям, компания, как ожидается, будет использовать ОС Android в Galaxy Fit 3 вместо ОС на базе rtOS, используемой в Fit 2.

Компания Samsung, южнокорейский технологический гигант, представила фитнес-трекер Galaxy Fit 2 в 2020 году, но с тех пор новых моделей не было. Недавно, однако, в сеть просочились рендеры Galaxy Fit 3, что намекает на возможную работу Samsung над следующей версией своего фитнес-трекера. Galaxy Fit 3 планируется выпустить в ближайшее время, исходя из утечек информации. Рендеры показывают изменения в дизайне нового устройства по сравнению с предыдущей моделью. Galaxy Fit 3, как видно, получит более широкий дисплей с металлическим корпусом и несъемными ремешками. Также на правой стороне трекера будет размещена кнопка, назначение которой на данный момент неизвестно. Дисплей фитнес-трекера выполнен в блестящем оттенке розового, а ремешки будут светло-розового цвета. Ожидается, что Samsung выпустит устройство и в других цветовых вариантах.

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По информации, компания планирует использовать ОС Android в Galaxy Fit 3, в отличие от ОС на базе rtOS, присутствующей в Fit 2, что позволит пользователям получить больше функциональности и возможностей. Задняя сторона Galaxy Fit 3, по видимому, оборудована датчиками и контактами Pogo для зарядки. Возможно, один из этих датчиков будет оптическим датчиком мониторинга сердечного ритма. Пока информация о других функциях и характеристиках будущего устройства остается неизвестной.