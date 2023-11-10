В Нигерии вышел Smart 8 с 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью 550 нит стоимостью около 10 000 рублей.

На нигерийском рынке Infіnіх представила свой новый бюджетный смартфон, названный Smart 8. Неудивительно что этот смартфон очень похож на Tecno Pop 8, что объясняется тем, что обе компании являются собственностью Transsion Holdings. Недавно этот смартфон был замечен в консоли Google Play. Smart 8 имеет 6,6-дюймовый дисплей с разрешением HD+, обновлением 90 Гц и яркостью 550 нит. Камера расположена в центре и имеет название "Magic Ring". Это уникальная особенность, которая преобразует вырез в форму круга размером с таблетку, предоставляя доступ к обновлениям и статусу наподобие динамического острова Apple.

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Модуль камеры на задней панели включают двойную камеру с 13-мегапиксельным датчиком, VGA-камеру для глубины и вспышку. На передней панели смартфона расположена 8-мегапиксельная селфи-камера. Смартфон работает на чипсете Unisoc T606, с 4 ГБ оперативной памяти. В него встроили аккумулятор емкостью 5000 мА*ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 10 Вт через разъем USB-C. Изначально он поставляется с операционной системой XOS 13 на базе Android 13. Infinix Smart 8 доступен в четырех цветах: чёрный, белый, зелёный и золотистый. В Нигерии его цена составляет 82 000 норвежских крон (105 долларов США) и его уже можно приобрести. Ожидается, что в скором времени он появится и на других рынках.