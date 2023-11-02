Даже если будет идти дождь или произойдет затопление, он легко с этим справится.

Как уже известно серия мобильных телефонов iQOO 12 будет официально выпущена 7 ноября. Официально было объявлено, что этот новый телефон будет оснащен пыле- и водонепроницаемостью IP68, утверждая, что даже если будет идти дождь или произгдйет затопление, он легко с этим справится. Также чуть ранее было подтверждено, что серия мобильных телефонов iQOO 12 станет первой партией, оснащенной процессором Snapdragon 8 Gen 3, оснащенной полнокровной версией LPDDR5X, UFS 4.0, первой самостоятельной версией, для которой разработали киберспортивный чип Q1, поддерживающего «суперразрешение и суперпараллельную обработку кадров».

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Вся серия оснащена самым большим сверхшироким вибромотором в истории iQOO, который подходит для сотен популярных игр, а также симметричными трехмерными двойными динамиками и динамиками «War Drum Master». Если говорить о всей информации, то уже был анонсирован внешний вид iQOO 12 серии White Legend Edition, Black Track Edition и Red Burning Edition, которые выполнены из белого стекла с фактурой эмали, флюоритового AG-стекла и фактурной кожи с ветровым принтом соответственно. В стандартной версии iQOO 12 используется прямой экран с прямыми краями, а в версии iQOO 12 Pro — изогнутый экран.

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Кроме того, серия iQOO 12 также впервые будет оснащена OriginOS 4. Эта система оснащена первым глобальным интеллектуальным помощником Vivo — Blue Heart Little V , который поддерживает три удобных взаимодействия: голос, текст и перетаскивание. В OriginOS 4 также был переработан более 2000 значков в системе и поддерживаются новые функции настройки отключения и блокировки экрана.Пользователи могут выбирать различные шрифты, цвета и шаблоны на экране блокировки.