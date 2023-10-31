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СтарыйДед
Вышел смартфон Huawei nova 11 SE с 108-мегапиксельной основной камерой на базе Snapdragon 680
Также он имеет встроенный аккумулятор емкостью 4500 мА*ч и быструю зарядку мощностью 66 Вт.

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Сегодня утром состоялась официальная презентация Huawei nova 11 SE, новой и высокотехнологичной модели мобильного устройства. Одной из главных особенностей этого смартфона является его процессор Snapdragon 680 4G, который обеспечивает безупречную производительность. Основная камера с разрешением 108 мегапикселей позволяет делать потрясающие фотографии высокого качества.

Первые предварительные продажи нового Huawei nova 11 SE уже начнутся сегодня в 16:08 по московскому времени. Устройство доступно в трех привлекательных цветах: зеленый, снежно-белый и черный обсидиан. С его толщиной всего 7,39 мм и весом 186 г, смартфон Huawei nova 11 SE является одним из самых легких и тонких устройств на современном рынке.

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Высококачественный 6,67-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 90 Гц обеспечивает исключительно яркое и четкое изображение. Благодаря 100% широкой цветовой гамме P3 и поддержке 1,07 миллиарда цветов, каждое изображение на экране Huawei nova 11 SE выглядит удивительно реалистично. Соотношение экрана к корпусу составляет 91,85%, что обеспечивает устройству элегантный и современный внешний вид.

Оснащенный передовой 32-мегапиксельной передней камерой и уникальной системой из трех камер с различным освещением и тенями, Huawei nova 11 SE открывает перед пользователями огромные возможности в сфере фотографии и видеосъемки. Основная камера с разрешением 108 мегапикселей, снабженная объективом с диафрагмой F1,9 и поддержкой полносценного формата RAW 2.0, позволяет создавать картинки невероятно высокого качества. Дополнительный 2-мегапиксельный макрообъектив и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив дополняют основную камеру, открывая пользователю широкие творческие возможности.

Huawei nova 11 SE также получает неплохой процессор Snapdragon 680 4G, встроенный аккумулятор емкостью 4500 мА*ч и быструю зарядку мощностью 66 Вт. Он работает под управлением инновационной операционной системы Harmony OS 4, которая предлагает множество новых функций и возможностей, таких как живое окно, новый центр управления приложениями и центр уведомлений, а также интеллектуальную камеру и многое другое.

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Все это делает Huawei nova 11 SE идеальным партнером для людей, ценящих качество, высокую производительность и современный дизайн. Благодаря передовым технологиям и инновационным функциям, этот смартфон будет удовлетворять запросы даже самых требовательных пользователей

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