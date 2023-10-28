Lenovo Savior будет оснащен процессорами Core 14-го поколения, а именно: i7-14650HX, i7-14700HX и i9-14900HX. А также дополнительными видеокартами, такими как: RTX 4060, RTX 4070, RTX 4080 и RTX 4090

Появилась информация о том, что одна неизвестная зарубежная платформа электронной коммерции раскрыла детали о новом игровом ноутбуке Lenovo Savior. На изображении, размещённом ниже, видно, что новое поколение Lenovo Savior будет оснащено процессорами Core 14-го поколения HX, включая i7-14650HX, i7-14700HX и i9-14900HX, а также новыми видеокартами GeForce RTX 4060, RTX 4070, RTX 4080 и RTX 4090. Дисплей будет основан на 16-дюймовых мини-светодиодных панелях с разрешением 2.5К и 240 Гц, а также 3.2К и 165 Гц.

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Будучи высокочастотной версией 13-го поколения, ожидается, что процессоры Core 14-го поколения HX не получат изменений в процессе или архитектуре. Процессоры Intel Ultra 1-го поколения с новыми процессами и архитектурой планируются для использования в тонких и легких ноутбуках. В настоящее время нет ожиданий по обновлению видеокарт, и Nvidia похоже не торопится выпускать модели мобильных графических процессоров Ti.

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Кроме того, ранее уже был представлен новый ноутбук Gunslinger от ROG, который также будет использовать конфигурацию i9-14900HX и RTX 4090. А ещё ранее в этом году выходил игровой ноутбук ROG Gunslinger 7/7 Plus, оснащенный процессором i9-13980HX и дополнительными видеокартами RTX 4080 и 4090.