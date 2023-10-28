Смартфон iQOO 12 будет оснащен новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 , который будет интегрирован с графическим процессором Adreno 750.

Китайский производитель смартфонов и дочерняя компания Vivo, iQOO, представит свои новые устройства 12-й серии уже в следующем месяце. Недавно было опубликовано изображение iQOO 12 в черном цвете с подробными характеристиками, которые, к сожалению, применимы только к этому варианту. Возможно, для других цветов будут некоторые незначительные отличия.

реклама

Смартфон iQOO 12 будет оборудован новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3, который будет работать вместе с графическим процессором Adreno 750. Предполагается, что устройство будет работать на операционной системе Android 14, недавно вышедшей на рынок. Предполагается, что оно будет иметь оперативную память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0. Кроме того, сообщается о возможности наличия устройства двойного линейного двигателя по оси X для более реалистичных тактильных ощущений.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Ожидается, что дисплей смартфона будет иметь OLED-панель с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1,5K. Также гаджет будет оснащен независимым игровым чипом дисплея и поддержкой частоты обновления до 144 Гц. В отношении камеры, предполагается, что устройство будет оснащено тройной камерой, включающей основную камеру OmniVision OV50H на 50 МП, сверхширокоугольную камеру Samsung JN1 на 50 МП и телеобъектив OmniVision OV64B на 64 МП с оптическим зумом в 3 раза и цифровым зумом в 100 раз. Более того, смартфон может быть оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт.