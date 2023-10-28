У смартфона будет основная камера OmniVision OV50H с большой диафрагмой f/1,68 и сверхширокоугольная камера Samsung HN1 15 мм.

В следующем месяце, компания iQOO представит свои флагманы 12-й серии, а вчера был раскрыт дизайн двух ожидаемых смартфонов. Также стали известны характеристики камеры одного из устройств. На опубликованных изображениях iQOO 12 и iQOO 12 Pro видно оба цвета - красный и белый, которые соответствуют кожаной и стеклянной задним панелям соответственно. Выделившись только задними панелями на фотографиях, заметно, что iQOO 12 будет иметь плоскую заднюю панель и плоские края на боковых панелях, в то время как модель Pro будет иметь изогнутую заднюю панель и немного более тонкие боковые панели, по сравнению с базовой моделью.

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Верхняя часть смартфонов будет оснащена ИК-передатчиком, отверстием для микрофона и динамиком, а также модулем камеры со светодиодным фонариком снаружи, который будет одинаков для обоих устройств. Кроме того, доступны дополнительные изображения iQOO 12 Pro, и белый цвет будет доступен в специальном выпуске Legend Edition, созданной при сотрудничестве с BMW M Motorsport. На фотографиях также виден фирменный логотип на задней панели.

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Вероятно, устройство iQOO 12 Pro будет иметь сверхбольшую основную камеру OmniVision OV50H с широкой диафрагмой f/1.68, а также сверхширокоугольную камеру Samsung HN1 15 мм и телеобъектив с перископом OmniVision OV64B диаметром 70 мм и апертурой f/2.57, поддерживающий 3-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум. Смартфоны iQOO 12 серии будут официально представлены на китайском рынке 7 ноября 2023 года и оба устройства будут оснащены самым передовым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.