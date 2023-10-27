Судя по спецификациям, раскрытым в рамках сертификации TENAA, Realme может появиться в ноябре или декабре этого года.

Realme готовится к выпуску своего следующего флагманского телефона Realme GT 5 Pro для китайского рынка. Вчера изображения устройства оказались в базе данных TENAA. Сегодня TENAA опубликовала обновленный список с полными характеристиками устройства. Ожидается, что Realme объявит о релизе в ноябре или декабре этого года.

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Согласно TENAA, Realme GT 5 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем высокого разрешения 1,5K. Частота обновления дисплея может достигать 144 Гц, такая же, как у предыдущей модели Realme GT 5. Внутри смартфона будет мощный чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Пользователи смогут выбрать между 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и различными вариантами хранения данных от 128 ГБ до 1 ТБ на быстром накопителе UFS 4.0. Операционная система будет базироваться на Android 14 с Realme UI 5.

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Realme GT 5 Pro оснащен мощным аккумулятором емкостью 5400 мА*ч и, скорее всего, будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Фотолюбители оценят наличие 32-мегапиксельной фронтальной камеры для селфи и видеозвонков. На задней панели смартфона будет располагаться тройная камера, включающая 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный телеобъектив с 2,7-кратным оптическим зумом. Габариты устройства составят 161,6 х 75,1 х 9,2 мм, а вес - 220 г.