При детальном анализе нескольких устройств, стало ясно, что Huawei получила доступ к ряду компонентов, к которым, по идеи, у нее быть не могло в условиях санкций.

Компания Huawei попала в заголовки новостей с выпуском своих телефонов серии Mate 60, а именно с чипом Kirin 9000s, на котором работают новые устройства. Несмотря на санкции США, Huawei удалось оснастить свои новейшие телефоны Mate чипсетами с поддержкой 5G, произведенными в Китае, что вызвало множество опасений. После того как были разобраны несколько смартфонов, удалось выявить еще больше компонентов, к которым Huawei не имела доступа в условиях действующих санкций, таких как SK Hynix RAM. В новом отчете агентства Reuters утверждается, что администрация Байдена теперь планирует ввести новый пакет санкций, чтобы предотвратить экспорт чипов в Китай, которые ранее не были внесены в черный список. В докладе цитируется неназванный американский чиновник и утверждается, что чипы искусственного интеллекта станут основной мишенью в новом пакете санкций. Согласно новому отчету, США введут предстоящие запреты на чипы на основе технических параметров, нацеленных на экспорт более широкого спектра чипов искусственного интеллекта в Китай.

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Новые ограничения не коснутся чипов, предназначенных для бытовой электроники, но американские производители полупроводников должны будут информировать Министерство торговли США, когда они выполняют заказы на свои самые мощные продукты для компаний, базирующихся в Китае. Затем агентство рассмотрит каждый случай и решит, может ли экспорт чипов представлять угрозу национальной безопасности. США также стремятся установить новый «параметр плотности производительности» для экспорта чипов, который будет направлен на предотвращение будущих обходных путей при экспорте чипов в Китай.