Конфигурация процессора смартфона включает 2 ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 1600 МГц и 6 ядер ARM Cortex-A55, также работающие на частоте 1600 МГц.

Бюджетный смартфон от Tecno под названием Spark Go 2024 снова появился в консоли для разработчиков Google Play под номером модели BG6-IN. Это будет преемник Tecno Spark GO 2023, выпущенного ранее в этом году. Утром его заметили на сертификате NBTC в Таиланде, что намекает на его скорый запуск. Согласно листингу, в телефоне установлен процессор Unisoc Tiger T606 в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти (приблизительно 2,8–2,9 ГБ полезного). Он также будет оснащен графическим процессором ARM Mali G57 с тактовой частотой 650 МГц. В списке также указано, что он будет работать на Android 13 «из коробки» с разрешением экрана 720×1612 и плотностью экрана 320 ppi. Конфигурация процессора включает 2 ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 1600 МГц и 6 ядер ARM Cortex-A55, также работающие на частоте 1600 МГц.

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В этот раз Tecno собирается использовать круглую форму фронтальной камеры, о чем свидетельствуют рендеры дизайна в консоли Google Play. Это отличие от Tecno Spark Go 2023, который оснащен камерой с каплевидным вырезом. Кроме того, ожидается, что он будет питаться от аккумулятора емкостью 4900 мА*ч и иметь возможности Bluetooth 5.0.

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Остальная информация все еще находится в секрете, и поскольку часть её фигурирует в нескольких сертификатах, похоже, что скоро будет официальное объявление от Tecno.