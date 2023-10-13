Также сообщается, что новый смартфон будет работать на OxygenOS 13, которая будет основана на Android 13.

Согласно источникам, компания OnePlus готовится к выпуску нового смартфона, который, возможно, перевернет индустрию мобильных устройств. По последним утечкам, этот телефон обладает несколькими важными характеристиками, которые, если подтвердятся, сделают его одним из лучших на рынке.Одной из главных особенностей этого устройства является 48-мегапиксельная камера. Она будет основной камерой телефона и, скорее всего, будет обладать множеством функций, позволяющих пользователю делать высококачественные снимки. Также будет 64-мегапиксельный перископический телеобъектив, который обеспечит 3-кратный оптический зум.

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Второй ключевой особенностью нового смартфона будет складной экран. Похоже, компания OnePlus следует тенденциям, которые уже начали другие производители, включая Samsung и Huawei. Однако, если предполагаемый складной экран OnePlus окажется лучшим, чем у конкурентов, это может принести компании большой успех. Также было сообщено о том, что новый телефон будет поставляться с зарядным устройством мощностью 100 Вт. Это означает, что устройство может заряжаться в разы быстрее, чем большинство других телефонов. Но при этом беспроводная зарядка не будет поддерживаться на данном смартфоне.

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В целом, эти новые характеристики делают новый смартфон OnePlus крайне привлекательным для потребителей, которые хотят получить устройство, сочетающее в себе высокое качество камеры, складной экран и быструю зарядку. Однако, стоимость такого устройства может быть довольно высокой, и это может стать трудностью для OnePlus в поиске большого числа покупателей.