Телефон был замечен в руках Анушки Шармы, известной индийской актрисы, находящейся в автомобиле.

OnePlus Open станет первым смартфоном компании в мире складных устройств. Подтверждением этого является публичное появление данного телефона, демонстрирующее его складной механизм в действии. Популярный зарубежный инсайдер OnLeaks опубликовал через социальную сеть "X" видео публичного использования OnePlus Open. Телефон был замечен в руках Анушки Шармы, известной индийской актрисы, во время поездки, среди фанатов. В руках она держала устройство с узнаваемым силуэтом OnePlus.

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Устройство оснащено большим массивом камер с надписью «OnePlus». Обычно его могут ошибочно идентифицировать как телефон другой марки, но было заметно, что она открывает складной чехол OnePlus, что не даёт ошибиться в правильности бренда. Видео дает на удивление хорошее представление о смартфоне OnePlus Open. Шарма поднимает его странно высоко и очень медленно открывает, словно хвастаясь им. На одной стороне телефона, как упоминалось ранее, находятся массивы камеры, а в верхнем углу — небольшая вспышка. На другой стороне — это, конечно же, внешний дисплей телефона. Складной OnePlus Open выглядит довольно приличных размеров. Предыдущие слухи указывают на то, что дизайн Open будет больше похож на Pixel Fold или Find N2, чем на Galaxy Z Fold 5, хотя это не может быть окончательно подтверждено опубликованным видео.

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Другие слухи указывают на то, что OnePlus Open будет анонсирован примерно 19 октября, вскоре после мероприятия Google 4 октября. Также сообщается, что телефон будет оснащен Snapdragon 8 Gen 2 и, конечно же, отличной камерой.