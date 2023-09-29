Mini Convertible использует уже привычные дверные ручки и имеет декоративную отделку арок, что может подтверждать о том, что данный автомобиль является бензиновой моделью.

Зарубежные технологические СМИ "Carscoops" опубликовали фотографии кабриолета Mini Convertible 2025 года во время проведения дорожных испытаний. На фотографиях, представленных на этот раз, можно увидеть, что кабриолет Mini Convertible использует уже привычные дверные ручки и имеет декоративную отделку арок, что может подтверждать о том, что данный автомобиль является бензиновой моделью. Как сообщалось ранее, электрическая версия будет основана на специальной электрической платформе с более простой формой.

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Ожидается, что в интерьере салона появится круглая приборная панель, о которой было объявлено ещё в начале сентября, а мощность двигателя не будет подвержена изменениям. Если судить по нынешнему автомобилю, то будут следующие варианты двигателей: 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель, который может развивать мощность 134 л.с. (136 л.с.); 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель может развивать 189 л.с. (192 л.с.) в режиме "S"; версия JCW может развивать мощность 228 л.с. (231 л.с.). Но официальных подтверждений ещё не было.

Пойманный на улице в этот раз Mini Convertible 2025 года может быть выпущен в 2024 году, а в продаже появиться только в 2025 году.