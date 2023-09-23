Отменили предзаказа на игру в EGS, но Steam-версия все равно выйдет в запланированные сроки.

Издатель Sega и разработчик Creative Assembly объявили, что выход Epic версии стратегической игры Total War: Pharaoh будет отложен до следующего года, чтобы интегрировать в игру социальные функции Epic Games Launcher. Разработчик заявил, что накануне их попросили интегрировать социальные функции перед запуском игры в Epic Games Store. Поэтому им понадобится больше времени, чтобы выполнить данную просьбу. Что именно входит в понятие социальных функций не объясняется. Будет выполнена автоматическая отмена предзаказов в EGS. Все пользователи, кто уже совершил предзаказ, получат электронное письмо от службы поддержки Epic Games Store с подтверждением отмены.

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Тем не менее, игра по-прежнему будет выпущена, как и планировалось, на платформе Steam. Ранее официально объявленная дата выпуска — 11 октября. Но для аккаунтов из России игра недоступна.

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Для тех кто не в курсе о какой игре шла речь, краткое описание. В Total War: Pharaohs, последней части стратегической франшизы Total War, идёт погружение в вершину могущества Древнего Египта. Будут динамичные события, которые могут привести к катастрофе в любой момент. Можно будет выделиться среди могущественных врагов с помощью динамичных сражений в реальном времени и невероятного пошагового управления империей, стать последним великим фараоном Египта и спасти знаменитую египетскую цивилизацию от окончательного упадка.