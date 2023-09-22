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СтарыйДед
Выпущен научно-инновационный автомобиль Radar RD6 с дроном и быстрой зарядкой мощностью 120 кВт
Radar RD6 Science and Technology Innovation Edition ориентирован специально для использования сельскими предпринимателями.

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По случаю шестого фестиваля урожая китайских фермеров компания Geely Radar представила автомобиль Radar RD6 Science and Technology Innovation Edition, ориентированный для использования сельскими предпринимателями, по цене 153 800 юаней (~2 000 000 рублей). 

Для того чтобы удовлетворить потребности развития современного сельского хозяйства и будущих сельских инноваций, одновременно был запущен инновационный пакет Geely Radar Technology, включающий три основных компонента: платформу из алюминиевого сплава для дронов для защиты растений, интегрированную электрифицированную аптечку и радар, а также специальное оборудование.

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Radar Auto сообщила, что Radar RD6 постоянно устанавливает новые рекорды продаж новых энергетических пикапов внутри страны с момента своего запуска, занимая рыночную долю в 70,7% в августе, что означает, что на каждые три проданных новых энергетических пикапов два из них приходится на Radar RD6.

Выпущенный Radar RD6 Science and Technology Innovation Edition оснащен аккумулятором емкостью 63 кВт*ч, который может удовлетворить потребности 37 вылетов основных моделей БПЛА, представленных на рынке, с запасом хода в 100 километров от батареи.

Кроме того, опираясь на чисто электрическую платформу, Radar RD6 Science and Technology Innovation Edition может заменить традиционные топливные генераторы, обеспечивая бесшумную зарядку, поэтому пользователю не нужно работать при шуме, превышающем 100 децибел. Полноценная интеллектуальная внешняя система отключения питания поддерживает различные режимы питания, такие как вождение, стоянка и блокировка. Ей также можно удаленно управлять через мобильный телефон для отображения информации о питании в режиме реального времени. Благодаря платформе дрона для защиты растений из алюминиевого сплава пакет Geely Radar Technology, позволяет удобно заряжать беспилотную машину. Стоит отметить, что использование топливного генератора для зарядки дрона стоит около 3,8 юаня за кВт*ч электроэнергии, а использование Radar RD6 Science and Technology Innovation Edition для выполнения той же операции стоит около 0,5 юаня за кВт*ч электроэнергии, что снижает стоимость почти на 90%.

Кроме того, Radar RD6 Science and Technology Innovation Edition поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 120 кВт. Говорят, что он может проехать 100 км за 10 минут зарядки, а время зарядки 30–80% составляет 30 минут. Зарядная станция, которой он оснащен, достигает 7 кВт, а аккумуляторную батарею можно полностью зарядить за 7 часов.

Компания Radar Auto объявила, что те, кто разместит заказ на Radar RD6 Science and Technology Innovation Edition с 22 сентября по 31 октября, смогут получить бесплатную пожизненную гарантию на автомобиль и аккумулятор (только для первого владельца), а также субсидию в размере 5000 юаней на дополнительную покупку и скидка 30% при выкупе в течение двух лет. Пять основных пакетов льгот включают финансовые скидки до 8000 юаней.

Бренд Geely RADAR под китайским названием Radar был официально выпущен в июле 2022 года. Его первой моделью стал электрический пикап Radar RD 6, основанный на обширной архитектуре SEA. В октябре 2022 года первая серийная модель Radar RD 6 официально сошла с производственной линии на умном заводе Цзыбо в Шаньдуне и начала предварительные продажи. 30 ноября в Шэньчжэне состоялась церемония поставки первой партии электромобилей Radar RD 6.

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Что касается конфигурации, шасси Radar RD 6 имеет переднюю независимую подвеску МакФерсон + заднюю многорычажную независимую подвеску. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 5260 мм х 1900 мм х 1830 мм, колесная база — 3085 мм. Оснащенный мощным и высокомоментным электроприводом «три в одном» и высокопроизводительным синхронным двигателем с постоянными магнитами мощностью 200 кВт, он может разгоняться от 0 до 100 км за 6,9 секунды. В автомобиле также используется интеллектуальная система рекуперации энергии iBooster от Bosch, а официальная реклама гласит, что 30% срока службы батареи обеспечивается за счет возвращения энергии. 

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