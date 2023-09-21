NIO заявили, что Tianshu SkyOS создала технологический кластер 1+4+N, охватывающий многие области, такие как управление автомобилем, интеллектуальное вождение, салон и мобильный Интернет

На мероприятии NIO IN 2023 NIO Innovation and Technology Day, состоявшемся сегодня утром, Ли Бинь (китайский основатель, председатель совета директоров и CEO автомобильной компании NIO) впервые анонсировал полнофункциональную автомобильную операционную систему SkyOS от NIO, китайское название которой — «Tianshu». NIO заявили, что Tianshu SkyOS создала технологический кластер 1+4+N, охватывающий многие области, такие как управление автомобилем, интеллектуальное вождение, салон и мобильный Интернет, став всеобъемлющей и ведущей базой интеллектуальных цифровых технологий.

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Среди них цифра «1» относится к «SkyOS-H», представляющая собой программу управления, которая поддерживает потребности нескольких операционных систем в области салона и автономного вождения и обеспечивает безопасную основу.

«4» в технологическом кластере включает «Tianshu SkyOS-M» — высокозащищенную, высоконадежную и высокопроизводительную операционную систему на основе микроядра. «Tianshu SkyOS-L» - легкая, высоконадежная операционная система с высокой скоростью работы в режиме реального времени. “Tianshu SkyOS-R” - высокопроизводительная операционная система, созданная для сложных и насыщенных сценариев применения. И “Tianshu SkyOS-C” - операционная система, глубоко адаптированная на базе Android.

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«N» относится к «SkyOS — базовому промежуточному программному обеспечению собственной разработки, которое использует структуру SOA, среду приложений, OTA, DCL, диагностику (модуль диагностики), PowerManager (модуль управления энергопотреблением), двойную безопасность, механизм распределенной обработки и т. д. В NIO заявили, что Tianshu SkyOS, глобальная операционная система для транспортных средств, является базовой операционной системой всего транспортного средства NIO и первой интеллектуальной операционной системой для электромобилей в Китае. Она позволяет органично интегрировать различные устройства и обеспечить эффективную совместную работу. Массовое производство будет реализовано на моделях платформы NT3.