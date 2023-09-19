Только в Европе Tiguan будет доступен с вариантами PHEV, мягким гибридом и турбодизелем.

Официально Volkswagen Tiguan третьего поколения дебютировал в Европе. Внешний дизайн уже знаком, но с деталями, напоминающими ID.4 EV, в частности закрытой верхней решеткой. Модель построена на платформе MQB Evo с передним приводом в стандартной комплектации и полным приводом в качестве дополнительной опции. По крайней мере, в Европе VW представляет немало новых вариантов силовых агрегатов. Хочется уточнить, что информация будет касаться только данной модели. Ведь он будет предназначен только для европейского рынка, где он напрямую заменяет уходящий Tiguan со стандартной колесной базой.

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Есть два подключаемых гибридных варианта общей мощностью 201 л.с. (150 киловатт) или 268 л.с. (200 кВт). В этих моделях также используется аккумулятор емкостью 19,7 кВт*ч, который может обеспечить запас хода только на электричестве до 100 километров. Зарядное устройство переменного тока теперь поддерживает мощность 11 кВт, а автомобиль может принимать до 50 кВт при подключении к быстрому зарядному устройству постоянного тока. Есть также варианты с мягким гибридом. 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом подключается к литий-ионной батарее напряжением 48 В и стартеру/генератору на 48 В. Деактивация цилиндров может позволить двигателю работать на двух поршнях. Tiguan третьего поколения также предлагает 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 201 л.с. (150 кВт) или 262 л.с. (195 кВт). Варианты с турбодизелем все еще существуют. Есть 2,0-литровый вариант мощностью 148 л.с. (110 кВт) или 190 л.с. (142 кВт).

Технические обновления включают улучшенную адаптивную систему управления шасси в качестве доступной технологии. Работает с электронной блокировкой дифференциала. Существуют также двухклапанные амортизаторы с адаптированным алгоритмом управления.

Внутри VW представляет новую компоновку цифрового дисплея приборов и обновленную информационно-развлекательную систему. Графический дизайн MIB компании соответствует тому, что она уже использует в ID.4, ID.5 и ID.7. Водители могут выбирать между режимами просмотра: классический, прогрессивный, навигация и R-Line. Доступные системы безопасности Tiguan включают адаптивный круиз-контроль, помощь при трогании на подъеме, контроль дистанции при парковке, помощь в удержании полосы движения, помощь при смене полосы движения и многое другое.

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