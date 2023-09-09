Porsche продемонстрировал концепт 911 S/T и Mission X внутри гигантского автомобиля

Porsche в буквальном смысле широко представлен на выставке IAA в этом году в Мюнхене. Компания построила огромную открытую выставочную площадку в форме 911-го и представила внутри как современные, так и классические автомобили. Вся презентационная площадь занимает 1000 квадратных метров.

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Внутри этой "скульптуры" был представлен 911 S/T. Тираж модели ограничен 1963 экземплярами, что является отсылкой к году дебюта 911. Он сочетает в себе элементы GT3 Touring и GT3 RS и представляет собой высокопроизводительную модель. При весе 3056 фунтов это самый легкий 911-й. Мощность исходит от 4,0-литрового шестицилиндрового оппозитного двигателя мощностью 518 лошадиных сил. Автомобиль оснащен шестиступенчатой механической коробкой передач. Он разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.

Концепт Mission X также представлен на этой выставке. Если Porsche решится его построить, то этот автомобиль станет самой быстрой моделью. Дополнительно к услугам посетителей имеется парк автомобилей Taycans, на которых можно совершить тест-драйв. Porsche также представила свои электронные велосипеды, чтобы люди могли и их опробовать.Porsche также проведет две презентации на сцене под названием: "Brave New Love" и "911 Love Stories". На них будет рассказано о последних инновациях бренда и уделено внимание 60-летию 911.