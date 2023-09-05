Система простирается от стороны водителя до стороны пассажира, причем каждый экран имеет разный размер и функцию.

Продолжаем следить за новинками, которые представляют на автосалоне в Мюнхене. На этот раз официально был представлен Audi Q6 серии e-tron, построенный на базе платформы PPE.

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Дизайн интерьера Audi Q6 E-tron выглядит очень привлекательно. Всего на приборной панели установлено три экрана, образующих трехэкранную систему отображения под названием «Digital Stage (Цифровая сцена)». Система начинается от стороны водителя до стороны пассажира, причем каждый экран имеет разный размер и функцию.

Водитель имеет доступ к двум экранам, оба встроены в отдельную центральную консоль, слегка изогнутую с обеих сторон. Одним из них является 11,9-дюймовый экран, на котором отображается комбинация приборов и другая информация об автомобиле, расположенный прямо перед водителем. Другой — 14,5-дюймовый сенсорный экран для управления развлекательной и навигационной системой, расположенный справа от руля. По словам Audi, благодаря специальному окружающему освещению в ночное время система «кажется парящей в воздухе».

В дополнение к этим двум экранам пассажир рядом с водителем имеет 10,9-дюймовый экран, на котором можно настраивать аудио- и навигационную системы, а также смотреть фильмы во время поездки. Экран пассажира также предлагает режим конфиденциальности, который не позволяет водителю видеть что происходит на экране и не отвлекаться.

Audi Q6 E-tron также имеет некоторые другие высокотехнологичные функции, такие как 22 динамика бренда Bang & Olufsen. Также имеется система проекционного дисплея дополненной реальности (HUD), которая отображает на лобовом стекле такие параметры, как скорость, дорожные знаки и навигационную информацию. Audi Q6 E-tron также оснащен «самообучающимся» голосовым помощником, которого можно активировать, просто сказав «Привет, Audi». Audi утверждает, что помощник со временем изучает поведение пользователя и может автоматически давать рекомендации или регулировать определенные функции, такие как температуру сиденья.

Багажник Audi Q6 E-tron вмещает 526 литров, задние сиденья поддерживают соотношение 40:20:40, а после складывания объем багажника можно увеличить до 1529 литров. Кроме того, передний багажник автомобиля имеет объем 64 литра, что удобно для хранения небольших чемоданов.

Что касается мощности, то у нового автомобиля будет две модели, а именно 55 e-tron и SQ6 e-tron, соответствующая максимальная мощность составляет 375 л.с. и 483 л.с.соответственно, а соответствующий запас хода по WLTP — 600+км и 500+км. Что касается аккумуляторов, новый автомобиль будет оснащен аккумулятором емкостью 100 кВт*ч, оснащенный платформой 800В, которая сможет достичь максимальной скорости зарядки 270 кВт. Зарядка аккумулятора с 10% до 80% занимает около 30 минут.

Audi планирует выпустить Q6 e-tron и SQ6 e-tron в 2024 году. SQ6 e-tron сначала будет представлен на внутреннем рынке в виде импорта.