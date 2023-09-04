Выпуск этого концепт-кара знаменует собой официальный вступление серии Volkswagen GTI в чистую электрическую эру.

Новый концепт-кар Volkswagen ID.GTI Concept был официально представлен на автосалоне в Мюнхене в Германии. В Volkswagen заявили, что план массового производства концепт-кара ID.GTI Concept будет запущен в ближайшее время. Выпуск этого концепт-кара также знаменует собой официальный вступление серии Volkswagen GTI в чистую электрическую эру.

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Из концептуальной карты, опубликованной Volkswagen, можно понять, что модель по-прежнему спроектирована с классическими элементами GTI: передняя часть оснащена закрытым дизайном и сливающимися фарами, с черным воздухозаборником в виде сот и красным дизайном с прямыми линиями, которые придают довольно заметный спортивный стиль. В задней части автомобиля концепт-кар оснащен темно-красной светодиодной полосой цельного типа. Также задняя часть оснащена двухступенчатым диффузором, а черный спойлер на крыше заменяет черную раму заднего стекла для улучшения аэродинамических характеристик. Если обобщая в целом внешний вид, то новый автомобиль по-прежнему придерживается классического дизайна хэтчбека и использует 20-дюймовые спортивные колеса размером 245/35 R20.

Интерьер и экстерьер нового автомобиля выполнены в ярких красных тонах, а с точки зрения особенностей интерьера эта модель повторяет дизайн GTI первого поколения, например, приборную панель, двигатель, руль и т.д.. Большое количество квадратных элементов используется для большего подчеркивания спортивности, а приборная панель (10,9 дюйма) и автомат (12,9 дюйма), как говорят в компании, «также могут восстановить интерфейс приборов оригинального GTI». Автомобиль также оснащен системой проекционного дисплея дополненной реальности. В стандартном режиме используется белая подсветка, а в режиме GTI — красный дисплей интерфейса. Когда водитель едет по трассе в режиме GTI, автомобиль отображает панорамный вид трассы, текущее местоположение автомобиля.

Что касается мощности, автомобиль, как сообщается, оснащен блокировкой дифференциала передней оси и системой управления GTI Experience. Пользователи могут регулировать настройки, включая систему привода, трансмиссию, усилие рулевого управления, звуковую обратную связь и точки аналогового переключения передач, с помощью ручки на приборной панели. Однако, что касается конкретных параметров, пока не раскрыли соответствующую информацию о модели, которая, как ожидается, будет объявлена в будущем.