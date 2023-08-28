В ZEEKR 001 FR используются легкие и высокопроизводительные кованые колеса для улучшения управляемости и устойчивости вождения

Вице-президент Geely Group, Ян Сюэлян, недавно вызвал огромный ажиотаж в автомобильной индустрии, представив модель ZEEKR 001 FR через свой личный аккаунт в Weibo. Слоган официального плаката «Могут ли все 4 колеса думать независимо» вызвал интерес и вопросы у многих автолюбителей.

В ответ на вопросы от интернет-пользователей, Ян Сюэлян подтвердил, что ZEEKR 001 FR будет оснащена 4 независимыми моторами. Это открытие вызвало дополнительный интерес среди поклонников автомобилей, которые ожидают увидеть уникальные возможности и выдающуюся производительность этой модели.

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Ji Krypton Automobile, компания, стоящая за созданием ZEEKR 001 FR, планирует представить свой "пиковый производительный" и "суперкар на миллион". Представители компании уверяют нас, что ZEEKR 001 FR обладает "экстремальным снижением веса" и оснащена передней "губой", боковыми юбками, задним диффузором, задним антикрылом, а также полностью автомобильным аэродинамическим комплектом из углеродного волокна на крыше.

Одним из ключевых элементов ZEEKR 001 FR являются легкие и высокопроизводительные кованые колеса, которые значительно улучшают управляемость и стабильность вождения. Компания также обещает использование углеродно-керамических тормозных дисков высшего уровня, которые сравнимы с тормозами десятков миллионов суперкаров.

Хотя пока официальные представители не раскрыли все детали о ZEEKR 001 FR, ожидается, что 1 сентября появится дополнительная информация, которая позволит нам лучше понять все возможности этой инновационной модели.

ZEEKR 001 FR обещает стать новой звездой на автомобильном рынке, объединяя в себе передовые технологии, выдающуюся производительность и элегантный дизайн. Есть шанс, что эта модель может стать новым эталоном в мире суперкаров.