Новый автомобиль позиционируется как двухдверный двухместный электрический спортивный автомобиль

Генеральный директор XiaoPaoChe, Фэн Сяотун, любит рассказывать о процессе разработки автомобиля в социальных сетях. И сегодня он сообщил, что SC-01 успешно проходит дорожные испытания в Турфане, самом жарком городе Китая, опубликовав фото нового спорткара XiaoPaoChe SC-01. Это место выбрано для проверки надежности автомобиля в экстремально жаркой погоде, так как температура здесь может достигать 50 градусов по Цельсию.

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Этот небольшой полностью электрический родстер уже вызвал огромный интерес в Китае, особенно после того, как получил инвестиции от известной компании Xiaomi. Компания Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, основанная в 2016 году, получила десятки миллионов юаней от Xiaomi. Более того, Лю Дэчжэн, соучредитель Xiaomi, является одним из директоров Tianjin Gongjiangpai Auto Technology. Это партнерство дает XiaoPaoChe дополнительные ресурсы, чтобы развиваться и достичь успеха на рынке электромобилей.

Если говорить о технических характеристиках, то стоит сказать, что XiaoPaoChe SC-01 – это электрический родстер, который обещает привлечь внимание автолюбителей своим элегантным дизайном и высокой производительностью. С длиной корпуса в 4 метра и двумя сиденьями внутри, этот спорткар предлагает комфорт и стиль в одном пакете. Одним из ключевых преимуществ SC-01 является его мощность. С 435 л.с. под капотом, этот родстер обладает внушительной скоростью и динамикой. Благодаря полностью электрическому двигателю, автомобиль обещает экологическую эффективность и отличную проходимость. Ещё одним важным аспектом является запас хода SC-01. С возможностью проехать до 500 километров на одной зарядке, этот автомобиль предлагает владельцу свободу передвижения без необходимости частой подзарядки.

XiaoPaoChe SC-01 планируется запустить в середине или конце 2024 года, после прохождения зимних испытаний и получения разрешения на производство. Ранее планировалось начать предварительные продажи в третьем квартале текущего года, но массовое производство еще не началось, поэтому сроки были пересмотрены.

Как итог, XiaoPaoChe SC-01 представляет собой инновационный электрический родстер, который обещает привлечь внимание автолюбителей своими высокими характеристиками и стильным дизайном. Благодаря инвестициям от Xiaomi и партнерству с Tianjin Gongjiangpai Auto Technology, этот стартап имеет потенциал стать успешным участником рынка электромобилей. Будет интересно посмотреть, что из этого выйдет.