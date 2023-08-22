Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед За пост начислено вознаграждение
Lexus LM - бензиново-гибридный минивэн, который будет выпущен в Европе
Lexus LM второго поколения основан на модульной платформе Toyota GA-K, которая является общей базой для таких автомобилей, как Camry, Lexus ES, Toyota RAV4 и Highlander

реклама

Lexus, ведущий производитель автомобилей премиум-класса, радует своих поклонников новым выпуском - минивэном LM второго поколения. Этот элегантный автомобиль основан на платформе Toyota GA-K и предлагает непревзойденный уровень комфорта и роскоши для пассажиров. Ранее уже был представлен автомобиль первого поколения, но это уже улучшенная версия.

LM второго поколения был представлен на Шанхайском автосалоне в этом году, и Lexus решил расширить свою географию продаж, включив в список страны, такие как Индия, Европа, Азия, Ближний Восток, Великобритания и Китай. Это означает, что больше людей смогут насладиться его комфортом, который предлагает Lexus LM.

реклама

Новый LM, что означает Luxury Mover, был специально разработан для клиентов, которым не нужен внедорожник с водителем. Он сочетает в себе функциональность минивэна с элегантностью и роскошью, которые мы привыкли видеть у Lexus. Автомобиль оснащен раздвижными дверями с каждой стороны и доступен с 17-дюймовыми или 19-дюймовыми легкосплавными дисками.

Для нового Lexus LM доступны два варианта бензиново-гибридной трансмиссии. 2,5-литровый гибридный двигатель с самозарядкой, который можно увидеть на других моделях Toyota и Lexus, будет доступен на Lexus LM350h, который также в стандартной комплектации получает полный привод. А также появится более мощный LM500h, который будет выпущен  для глобальной продаже на более позднем этапе.

Одним из главных преимуществ нового Lexus LM является его интерьер. Внутри установлены сиденья с откидной спинкой, 48-дюймовый широкоэкранный телевизор и аудиосистему премиум-класса с объемным звуком на 23 динамика. Пассажиры также могут наслаждаться раскладными столиками, несколькими USB-портами, зарядными устройствами для беспроводных телефонов, лампами для чтения и косметическими зеркалами. Холодильник, задние перчаточные ящики и держатель для зонтика обеспечивают дополнительный комфорт и удобство.

Особенностью Lexus LM является стеклянная панель с регулируемой яркостью, которую можно поднимать или опускать для обеспечения конфиденциальности. Это позволяет пассажирам наслаждаться приватностью во время поездки.

Размеры нового LM остались прежними, с длиной 5130 мм, шириной 1890 мм и высотой 1945 мм. А благодаря обновленной решетке радиатора Lexus, стильным фарам и элегантным линиям, автомобиль выглядит еще более привлекательно.

Lexus LM - это прекрасный выбор для тех, кто ценит комфорт и роскошь во время поездок. Благодаря своему уникальному дизайну и впечатляющим характеристикам, этот минивэн станет надёжным спутником в любых путешествиях. Как утверждают сами производители, независимо от того, нужен ли автомобиль для деловых поездок или семейных приключений, Lexus LM готов предложить всем непревзойденный уровень комфорта и удовольствия от вождения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#автомобили #автомобиль #автомобилестроение #автомобилист #машина #lexus #lexus es
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tiguan третьего поколения был замечен без камуфляжа в Словении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры объятого пламенем подбитого БТР Stryker американского производства
2
В ЧВК Вагнер подтвердили начало набора добровольцев
+
Мичиганские студенты-археологи обнаружили заброшенную обсерваторию, которая была построена в 19 веке
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил очередную гаубицу M777, вызвав мощную детонацию боекомплекта
2
В Сети появились кадры прямого попадания дрона-камикадзе «Ланцет» по РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36
1
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
10
IBM говорит о необходимости изучать новые навыки из-за распространения ИИ
1
План и дата вторжения в Нигер были утверждены странами ЭКОВАС и держится в секрете
+
Colorful выпустила новую GeForce RTX 4070 iGame Ultra всего с двумя вентиляторами
+
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
25
В РФ разрабатывают первый в мире гиперзвуковой дрон ГЭЛА – сможет летать со скоростью 11 000 км/ч
7
7 видеокарт GeForce RTX 4090 и Threadripper PRO 5995WX pro – ПК Big Boss стоит всего 3 000 000р
3
Подбитый Leopard 2 в лучах заката под Работино — фото
1
Российский боевой дрон «Аква-22» распознает объекты при помощи нейросети
+
«Работаем. Температура +50»: Пригожин записал видеообращение из Африки
+
Военный политолог Перенджиев: Швеции самой нужны самолеты для противостояния с Россией
+
IBM готовит процессор для ИИ, значительно превосходящий ускорители вычислений от NVIDIA
+
Евгений Пригожин записал видеообращение из Африки
+
Полковник Кнутов: дрон для атаки аэродрома в Новгороде могли запустить из России
+
На китайской таможне обнаружили 780 контрабандных процессоров в двигателе автобуса
+

Популярные статьи

Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
2
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
31
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
3
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
14
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
86
Новые романтические комедии, которые создадут романтичное настроение и продлят атмосферу лета
4
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
27
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 3
2
Как ВПК США избавился от немецкого конкурента
6

Сейчас обсуждают

Эскадрилья Конных-Водолазов
21:08
Тогда и интернет не нужен будет.
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
REY_B_
21:08
Вот и пригодятся мозговые импланты Маска - вряд ли к 2027 году на Украине останутся целые мужики. (очень чёрный юмор)
В НАТО указали на возможность участия F-16 в боях на Украине только в 2027 году
Truth Seeker
21:07
Давай больше, галактической империи
Президент России Владимир Путин анонсировал резкое повышение МРОТ в 2024 году
Truth Seeker
21:06
Это тебе не 146%
Президент России Владимир Путин анонсировал резкое повышение МРОТ в 2024 году
Truth Seeker
21:04
"Как заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2024 года планируется повысить на 1...
Президент России Владимир Путин анонсировал резкое повышение МРОТ в 2024 году
Solonix
21:04
Зарплаты прибавят - премии убавят. Классика.
С 1 января 2024 года МРОТ резко взлетит на 18,5% — россияне станут еще богаче
glavhyilo
21:01
битва за африку может начаться,но пока всё в норме.
Группа террористов взяла в осаду город Тимбукту в Мали – Пригожин и ЧВК «Вагнер» уже в Африке
Егор Ибрагимов
21:00
Были какие-то претензии, мол, СССР всё своровал. Итак, вопрос всё тот же: что с реактивными двигателями-то и оптикой из Германии для США и Великобритании? ZEISS в Германии - вот это факт! Так и Opel...
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Константин Бородаенко
20:53
Где-то уже такое было... Кинжал говорили гиперзвуковой, а оказалось без миг-31к такая ракета не летает и сбивается относительно старыми системами ПВО! Что аж пару учёных посадили с института где разра...
Thermalright выпустила башенный кулер Assassin Spirit 120 PLUS V2 с двумя вентиляторами
Лёшка Потапов
20:53
У Интел нет SMT *facepalm*
Современные игры запустили на 1-ядерном процессоре — FPS оказался выше, чем на консолях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем