Lexus LM второго поколения основан на модульной платформе Toyota GA-K, которая является общей базой для таких автомобилей, как Camry, Lexus ES, Toyota RAV4 и Highlander

Lexus, ведущий производитель автомобилей премиум-класса, радует своих поклонников новым выпуском - минивэном LM второго поколения. Этот элегантный автомобиль основан на платформе Toyota GA-K и предлагает непревзойденный уровень комфорта и роскоши для пассажиров. Ранее уже был представлен автомобиль первого поколения, но это уже улучшенная версия.

LM второго поколения был представлен на Шанхайском автосалоне в этом году, и Lexus решил расширить свою географию продаж, включив в список страны, такие как Индия, Европа, Азия, Ближний Восток, Великобритания и Китай. Это означает, что больше людей смогут насладиться его комфортом, который предлагает Lexus LM.

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Новый LM, что означает Luxury Mover, был специально разработан для клиентов, которым не нужен внедорожник с водителем. Он сочетает в себе функциональность минивэна с элегантностью и роскошью, которые мы привыкли видеть у Lexus. Автомобиль оснащен раздвижными дверями с каждой стороны и доступен с 17-дюймовыми или 19-дюймовыми легкосплавными дисками.

Для нового Lexus LM доступны два варианта бензиново-гибридной трансмиссии. 2,5-литровый гибридный двигатель с самозарядкой, который можно увидеть на других моделях Toyota и Lexus, будет доступен на Lexus LM350h, который также в стандартной комплектации получает полный привод. А также появится более мощный LM500h, который будет выпущен для глобальной продаже на более позднем этапе.

Одним из главных преимуществ нового Lexus LM является его интерьер. Внутри установлены сиденья с откидной спинкой, 48-дюймовый широкоэкранный телевизор и аудиосистему премиум-класса с объемным звуком на 23 динамика. Пассажиры также могут наслаждаться раскладными столиками, несколькими USB-портами, зарядными устройствами для беспроводных телефонов, лампами для чтения и косметическими зеркалами. Холодильник, задние перчаточные ящики и держатель для зонтика обеспечивают дополнительный комфорт и удобство.

Особенностью Lexus LM является стеклянная панель с регулируемой яркостью, которую можно поднимать или опускать для обеспечения конфиденциальности. Это позволяет пассажирам наслаждаться приватностью во время поездки.

Размеры нового LM остались прежними, с длиной 5130 мм, шириной 1890 мм и высотой 1945 мм. А благодаря обновленной решетке радиатора Lexus, стильным фарам и элегантным линиям, автомобиль выглядит еще более привлекательно.

Lexus LM - это прекрасный выбор для тех, кто ценит комфорт и роскошь во время поездок. Благодаря своему уникальному дизайну и впечатляющим характеристикам, этот минивэн станет надёжным спутником в любых путешествиях. Как утверждают сами производители, независимо от того, нужен ли автомобиль для деловых поездок или семейных приключений, Lexus LM готов предложить всем непревзойденный уровень комфорта и удовольствия от вождения.