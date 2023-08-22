На нескольких найденных снимках, размещенных в социальных сетях, видно, что новый Tiguan без камуфляжа снимается для рекламного ролика в словенской столице Любляне

В преддверии своего долгожданного глобального релиза был замечен Volkswagen Tiguan третьего поколения, демонстрирующий окончательный дизайн серийного внедорожника. Ожидается, что новый внедорожник будет представлен в ближайшие месяцы, а продажи в Европе начнутся в первом квартале 2024 года.

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На нескольких найденных снимках, размещенных в социальных сетях, видно, что новый Tiguan без камуфляжа снимается для рекламного ролика в словенской столице Любляне. Он имеет хромированные элементы и гораздо более плавный дизайн по сравнению с нынешним Tiguan второго поколения.

Опубликованные ранее характеристики подтверждают, что новый внедорожник длиннее своего предшественника. Его длина составит 4551 мм, что на 32 мм больше, чем у нынешнего Tiguan. Tiguan третьего поколения также на 5 мм выше (1640 мм), но имеет ту же колесную базу 2681 мм, что и предыдущая модель.

Volkswagen заявил, что новый Tiguan предложит дополнительные 33 литра багажника, а также дополнительное пространство для головы и ног. Что касается функций, пока известно, что более дорогие варианты, как ожидается, будут предлагать вентилируемые и массажные сиденья. Он также будет оснащен 15-дюймовым информационно-развлекательным экраном и обновленным HUD на лобовом стекле.

Ожидается, что Volkswagen представит новый Tiguan с различными вариантами трансмиссии в зависимости от рынка. Ожидается 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI с гибридом, а также 2,0-литровый бензиновый двигатель TSI и дизельный двигатель TDI. Ожидается также, что будут две подключаемые гибридные силовые установки мощностью 201 л. Как и нынешнее поколение Tiguan, новое третье поколение также будет доступно как с передним, так и с полным приводом.