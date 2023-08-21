BAIC BJ40 — внедорожник повышенной проходимости с 2-литровым двигателем с турбонаддувом производства HYCET

Вышел новый BAIC BJ40 второго поколения. Это рамный внедорожник со современными стандартными функциями, такими как двойной экран в салоне, светодиодные фары и круиз-контроль. Официальный запуск этого среднеразмерного внедорожника мощностью 245 л.с. и полным приводом позволяет более детально рассмотреть BAIC BJ40.

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Начнем с того, что первое поколение BJ40 представляло собой рамный внедорожник, продававшийся на российском рынке и в Китае. Визуально он был похож на Jeep Wrangler, поскольку компания BAIC более известна по внедорожнику BJ80, который был создан по образцу Mercedes-Benz G-Class.

BAIC BJ40 второго поколения использует новейший дизайн бренда, который был представлен в прошлом году. Он имеет прямоугольные фары и решетку радиатора со светодиодными элементами, что теперь отличает его от Jeep Wrangler. У BAIC BJ40 прямоугольные пропорции, высокая линия капота, безрамочные двери, большие зеркала заднего вида, огромные бампера и множество пластиковых накладок в нижней части кузова. Еще одна деталь BJ40 — дверь багажника, состоящая из двух элементов. Верхний на самом деле является задним ветровым стеклом, которое откидывается вверх. Что касается нижней части, то это откидная дверь багажника с закрепленным на ней запасным колесом.

Если говорить о габаритах BAIC BJ40, то они составляют 4790/1940/1895 мм и колесную базу 2760 мм. Как уже упоминалось, это рамный внедорожник. Ранее даже обнародовали фотографии отдельной рамы BJ40. Она была очень похожа на раму BJ60. Что интересно, он может перевозить грузы весом до 2500 кг.

Внутри BAIC BJ40 оказывается самым современным внедорожником от BAIC. У него есть цифровая приборная панель, которая находится за рулём с тремя спицами, позаимствованными у BJ60. Но главной особенностью BJ40 является двойной экран, который «парит» над центральной консолью. Первый монитор здесь — это центральный сенсорный экран управления для водителя. Что касается второго, то он предназначен для пассажира сбоку. Диаметр этих экранов неизвестен. Однако выглядят они довольно массивно. Под экранами мы видим панель климат-контроля с дефлекторами. Что касается центрального пространства, то здесь есть площадка для беспроводной зарядки, несколько физических кнопок, выдвижной селектор передач и пара подстаканников. Стоит отметить, что салон BJ40 имеет 5-местную компоновку.

Если говорить о его мощности, то BAIC BJ40 — внедорожник повышенной проходимости с 2-литровым двигателем с турбонаддувом производства HYCET. Этот ДВС имеет турбокомпрессор с двойной спиралью, впрыск 350 бар, встроенный выпускной коллектор и т. д. Он соответствует стандарту выбросов VIb. Мощность этого двигателя достигает 245 л.с. и 385 Нм. Единственным недостатком этого ДВС является его вес, достигающий 153 кг. Работает он в паре с 8AT. Что касается типа привода, то это неполный 4WD.