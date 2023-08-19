Venue Knight Edition отвечает спортивным и уникальным предпочтениям клиентов и является эксклюзивной версией компактного внедорожника Venue.

Hyundai Motor India Limited (HMIL), ведущий поставщик интеллектуальных мобильных решений в Индии и крупнейший экспортер с момента своего основания, официально представила Venue Knight Edition. Несколько лет назад Hyundai также представила версию Venue Flux, но она была эксклюзивной для южнокорейского рынка. Это новое издание призвано удовлетворить желания клиентов и привлечь их внимание своим ярким дизайном.

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Venue Knight Edition выделяется среди других внедорожников своими нестандартными пропорциями, яркой передней решеткой и современным внешним видом. Venue Knight Edition предлагает 23 отличительные особенности, которые и делают его исключительным.

Серия Knight не претерпела никаких механических изменений и содержит только косметические обновления. Вот некоторые из улучшенных аспектов: окрашенная в черный цвет передняя решетка с логотипом Hyundai, вставки цвета латуни в переднем и заднем бампере, вставки цвета латуни на передних колесах, вставки на рейлингах цвета латуни, эмблема рыцаря, красные передние тормозные суппорты, темный хромированный задний логотип Hyundai и Venue, черные легкосплавные диски и многое другое.

Внутри салона также полностью черный интерьер со вставками цвета латуни, спортивные педали, видеорегистратор с двойной камерой, эксклюзивную черную обивку сидений с латунными вставками, дизайнерские 3D-коврики и многое другое.

Venue Knight Edition доступен с 1,2-литровым бензиновым двигателем Kappa и механической коробкой передач для вариантов S(O) и SX, а также с 1,0-литровым бензиновым двигателем T-GDi с 6MT и 7DCT для варианта SX(O). Он поставляется в четырех монотонных цветах: черном, белом, сером и красном. Также предлагается двухцветная окраска в красный и черный цвета.