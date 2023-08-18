Exeed Sterra ES позиционируется как седан среднего и крупного размера и является первой моделью, основанной на полностью электрической платформе E0X

Название марки Chery стало известным в автомобильной индустрии, когда компания представила свой первый полностью электрический седан Exeed Sterra ES. Этот электромобиль, разработанный на основе полностью электрической платформы E0X, позиционируется как седан среднего и крупного размера, предлагая высокий класс и передовые технологии.

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Sterra ES будет доступен в четырех различных конфигурациях силовых агрегатов. Первые три варианта оснащены одним двигателем мощностью 230 кВт, работающим в сочетании с различными типами батарей. Первый вариант использует литий-железо-марганцево-фосфатную батарею CATL, второй - литий-железо-фосфатную батарею CATL, а третий - аккумулятор BYD Blade. Четвертая конфигурация предлагает двойные двигатели мощностью 123 кВт + 230 кВт, работающие с тройными литиевыми батареями CATL и железо-марганцево-фосфатными литиевыми батареями.

Помимо различных вариантов силовых агрегатов, Sterra ES будет предлагать как привод на два колеса, так и полный привод. Автомобиль также будет оснащен платформой быстрой зарядки 800 В, которая позволит зарядить батарею на 150 км всего за 5 минут. Это значительно улучшит удобство использования и позволит пользователям наслаждаться длительными поездками без ощущения ограничений.

Одна из главных особенностей Sterra ES - его впечатляющий запас хода на электротяге, который достигает 720 км. Такой показатель обеспечивает уверенность в плане дальних поездок без необходимости частой зарядки. Более того, энергопотребление автомобиля на 100 км составляет всего 11,7 кВт*ч, что является весьма эффективным показателем.

Стильный и современный интерьер Sterra ES также заслуживает внимания. Салон автомобиля оснащен 16-дюймовым плавающим центральным экраном управления, который обеспечивает удобный доступ к различным функциям и информации. Полноэкранная приборная панель размером 12,3 дюйма с ЖК-дисплеем добавляет современности и функциональности. Кожаный руль придает роскошный вид и комфорт при управлении автомобилем.

Операционная система Harmony OS от Huawei будет стоять в основе управления автомобилем, обеспечивая надежность и интуитивно понятный интерфейс. Кроме того, Sterra ES предлагает опциональные функции, такие как цифровой проекционный дисплей AR-HUD, аудиосистема Bose и беспроводная зарядка для мобильных устройств.

Exeed Sterra ES - это впечатляющий пример инноваций в автомобильной индустрии. Его передовые технологии, большой запас хода и стильный интерьер делают его привлекательным выбором для тех, кто ищет электромобиль высокого класса. Будем ждать начала предварительных продаж и надеяться, что Sterra ES станет успешным представителем электромобильной индустрии.