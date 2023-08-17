После закрытия магазина Xbox 360 в июле старые игры и их DLC по-прежнему можно будет приобрести и играть

Microsoft Xbox сегодня официально объявила о закрытие онлайн-магазина игр Xbox 360, известного как Xbox 360 Marketplace или игровой рынок Xbox 360. Это закрытие запланировано на 29 июля 2024 года. Магазин, который в скором времени отметит свое 18-летие, завершает своë существование уже через год.

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Однако несмотря на закрытие магазина Xbox 360, некоторые игры для Xbox 360 и Xbox первого поколения по-прежнему доступны для приобретения и игры через магазины Xbox One и Xbox Series, благодаря политике "обратной совместимости". Это означает, что игроки смогут продолжать приобретать и играть в обратно совместимые игры Xbox 360 и оригинальные игры Xbox через современные консоли, даже после закрытия магазина Xbox 360 в июле следующего года. Однако игры, которые не входят в "список обратной совместимости", уже не будут доступны для повторной покупки.

Важно отметить, что закрытие магазина не оказывает влияния на возможность загрузки и игры в уже приобретенные игры и DLC. Однако доступность многопользовательских режимов в этих играх будет зависеть от стратегии разработчиков и не связана с закрытием магазина. Например, некоторые разработчики, такие как Rockstar, уже прекратили поддержку многопользовательской игры на платформах Xbox 360 и PS3.

Этот шаг со стороны Microsoft может стимулировать другие компании, такие как Sony, взять пример и объявить о закрытии своих игровых магазинов. В апреле 2021 года Sony объявила о закрытии PlayStation Store для PS3, но после широкого протеста игроков они отменили это решение. Nintendo также объявила о закрытии своих магазинов для 3DS и Wii U в марте этого года.



