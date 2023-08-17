Новый внедорожник, чем-то похож на Land Rover Defender 110 при том, что у него квадратные линии кузова

Сегодня китайская компания Jishi Automobile объявила о выпуске своей первой модели Jishi 01 под слоганом «Люби дом, люби природу, люби каждую поездку». Этот новый автомобиль позиционируется как семейный роскошный внедорожник, созданный для активного отдыха.

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Он является довольно-таки большим и вместительным внедорожником, а линии кузова довольно квадратные и жесткие. Его длина, ширина и высота составляют 5050 мм (без запаски) или 5295 мм (с запаской), 1980 мм и 1869 мм соответственно, колесная база составляет 3010 мм, расчетное количество пассажиров от 6 до 7 человек, а максимальная скорость 190 км/ч.

Эта модель имеет двухцветный дизайн крыши, а также большой бампер и нижнюю окантовку, а также дополнительную внешнюю запасную шину сзади. Автомобильные шины имеют размер 275/45 R21.

Что касается мощности, новый автомобиль будет оснащен двигателем B15F 1.5T производства Mianyang Xinchen Power, который будет использоваться в качестве расширителя диапазона. Его рабочий объем составляет 1496 мл, а максимальная мощность — 112 кВт. В основном в автомобиле используются передний и задний двигатели с двойным приводом, мощность первого составляет 150 кВт, второго — 200 кВт, а также оснащен тройной литиевой батареей ёмкостью 56,01 кВт*ч.

В автомобиле заложены две компоновки сидений. Семиместная версия использует компоновку 223, которая гарантирует комфорт второго ряда, а также имеет аварийное пространство. В шестиместной версии видно, что второй ряд имеет роскошное сиденье, на котором будет комфортно преодолевать даже большие расстояния.

Что касается интерьера, новый автомобиль имеет очень уникальный дизайн, в том числе очень популярные «большой экран» и «большой диван». Хотя для пассажира рядом с водителем нет развлекательного экрана, но есть развлекательный экран сзади.

Кроме того, ручка переключения передач нового автомобиля имеет традиционный дизайн, а пользовательский интерфейс центрального экрана управления очень прост, есть два положения для размещения мобильных телефонов внизу, ожидается поддержка беспроводной зарядки.

Также утверждают, что крыша нового автомобиля оснащена лидаром, а также есть лидар сбоку от автомобиля, поэтому полная версия этого автомобиля с системой помощи при вождении будет иметь три лидара, и ожидается, что он будет иметь хорошие интеллектуальные возможности вождения.



