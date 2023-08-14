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Китайская GAC Aian выпустила суперкар - макс скорость 251 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч - 1,9 с
Обычная версия такого суперкара обойдётся в 17,5 млн. рублей, а версия Ultimate — 23 млн. рублей

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Доллар растёт, и цены на европейские автомобили и их запчасти также растут. Поэтому начинаем присматриваться к китайскому рынку автомобилей, который в наше время хорошо развивается. Например, китайская компания GAC Aian показала Hyper SSR, который известен как «суперкар №1 в Китае». Обычная версия обойдётся в 17,5 млн. рублей, а версия Ultimate — 23 млн. рублей. На выбор предлагается шесть цветов кузова: оранжевый, белый, серебристый, синий, зеленый и желтый.

По данным из информационных технологий, длина, ширина и высота этого автомобиля составляют 4556×1988×1230 мм, колесная база — 2650 мм, полная масса — 1990 кг, размер шин — 245/35ZR20, 305/30ZR20. Передний мост этой модели оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами номинальной мощностью 70кВт и пиковой мощностью 320кВт, а задний мост оснащен двумя синхронными двигателями с постоянными магнитами, из которых номинальная мощность заднего левого привода мощность двигателя 60 кВт, пиковая мощность 260 кВт, номинальная мощность заднего правого приводного двигателя 70 кВт, пиковая мощность 320 кВт. Он оснащен одной тройной литий-ионной батареей от China Innovation Aviation Technology Group Co., Ltd. Кроме того, его передняя подвеска и задняя подвеска составляют 1025/881 мм соответственно, а его максимальная скорость может достигать 251 км/ч.

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С точки зрения внешнего вида, Hyper SSR построен с упором на плоский дизайн. Передняя часть компактна и стильна. Узкие фары с обеих сторон имеют L-образную форму, а сегментированные светодиодные полосы придают индивидуальности. Нижняя передняя окантовка спроектирована с большой площадью охлаждающих вентиляционных отверстий, что усиливает ощущение движения. Боковые стороны Hyper SSR имеют плавные линии, а приподнятая линия на дверной панели усиливает эффект трехмерности. Стоит отметить, что в автомобиле также используются увеличенные диски, чтобы сделать бока более полными.

В других вариантах эта модель также может быть оснащена: монохромным кузовом, глянцевой крышей, дверным радаром, задним спойлером другого цвета, текстурированной крышей, текстурированными чехлами, передней и задней отделкой, боковыми юбками, внешними панелями, разными колесами и декоративными накладками.

Ранее показали результаты трековых испытаний Hyper SSR: этот автомобиль смог проехать 100 километров за 2,3 секунды, а официальное время разгона 0-100 км/ч составляет всего 1,9 секунды.


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