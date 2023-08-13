Зарядное устройство сделано на основе нитрида галлия и может заряжать iPhone на 60% за 30 минут

Вчера китайская компания Pisen выпустила новое зарядное устройство на основе нитрида галлия мощностью 65 Вт. Нитрид галлия выделяет меньше тепла, что является одной из основных причин его высокой эффективности. Также, он более безопасен, имеет более компактный корпус, большую выходную мощность и прост в эксплуатации.

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Данное устройство имеет механический внешний вид и поддерживает быструю зарядку мощностью до 65 Вт, которую можно использовать для быстрой зарядки ноутбуков. Согласно официальному представлению, оно может зарядить на 60% такие мобильные телефоны, как iPhone и Huawei Mate40 всего за полчаса. Оно оснащено системой защиты от короткого замыкания, перегрузки и перегрева, что гарантирует безопасность пользователя и устройства во время процесса зарядки.

Новое зарядное устройство от Pisen поставляется с 4 портами быстрой зарядки USB 2C2A, которые поддерживают одновременную зарядку устройств 4. Оно оснащено складными штифтами, поэтому оно не поцарапает устройства при помещении в сумку. За счёт того, что у нитрида галлия более высокая частота переключения, катушки индуктивности и конденсаторы, используемые в схемах источников питания, значительно меньшего размера, отсюда и компактность устройства в целом.