Список моделей Mac, которые в этом году получат новый чип М3

В этом году компания Apple планирует провести ряд мероприятий, посвященных своим продуктам. В связи с этим появились сообщения о том, что в сентябре Apple проведет специальное мероприятие, посвященное iPhone, а позднее в этом году планируется представить новый компьютер Mac. Это событие может состояться в октябре или ноябре, и тогда же будет представлен новый чип M3. Однако не все компьютеры Mac будут обновлены до новейшего чипа M3.

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Apple представит чип M3 в конце этого года, но модернизированы будут только некоторые компьютеры Mac, в том числе более дорогие MacBook Pro и Mac mini, которые будут выпущены в следующем году.

Как уже говорилось выше, Apple анонсирует новый чип M3 после выхода iPhone 15 в сентябре. Это означает, что компания может выпустить чип M3 в последнем квартале этого года. Возможно, Apple также проведёт мероприятие в октябре. По последним данным, в следующем году обновление M3 получат 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro.

Apple планирует обновить существующую линейку MacBook чипом M3, что означает повышение вычислительной и графической производительности по сравнению с чипом M2.Подробности о чипе M3 и его усовершенствованиях пока не раскрываются. Список моделей Mac, которые будут оснащены новейшим чипом M3 и поступят в продажу в конце этого года, выглядит следующим образом: 24-дюймовый iMac, 13,6-дюймовый MacBook Air и 13,3-дюймовый MacBook Pro. Чип M3 производится по 3-нм техпроцессу TSMC и является значительным усовершенствованием чипа M2, обеспечивая более высокую производительность CPU и GPU.

Поскольку Apple только что выпустила 15-дюймовый MacBook Air с чипом M2, скорее всего, этот ноутбук не будет обновлен до новейшего чипа. В перспективе 15-дюймовая модель может быть обновлена в следующем году вместе с MacBook Pro. Отметим, что в июле поставки 15-дюймового MacBook Air оказались на 50% ниже, чем ожидалось. Если компания захочет увеличить продажи MacBook Air, она может рискнуть и обновить 15-дюймовую модель.

Apple также может не выпускать модель M3 Mac mini в этом году, а выпустить совместно с моделями M3 Pro и M3 Max MacBook Pro в следующем году. В будущем компания также планирует обновить iMac Pro чипами M3 Ultra. Поскольку решение остается за Apple, подробности о новом чипе и его производительности пока не сообщаются.