Согласно появившейся информации новый смартфон Poco M6 будет иметь подключение 5G.

До настоящего времени не было официальной информации о предстоящей модели Poco M6. Однако сегодня раскрыли одну из технических характеристик смартфона. Предстоящий телефон Poco M6 получит поддержку 5G — об этом заявил сам глава Poco и Xiaomi.

Стоит отметить, что это не первый 5G-телефон в линейке. Фактически в сериях M3 и M4 есть модели с поддержкой 5G, так что M5 является исключением: все модели Poco M5, включая версию M5s, работают только в сетях 4G. Однако пока неизвестно, какой чипсет будет обеспечивать связь нового поколения.

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На данный момент единственная доступная информация говорит о наличии двойной камеры на выделенной плоской области задней крышки смартфона. Это означает, что Poco M6 визуально больше похож на M4, чем на M5 (у которого был выпуклый остров в форме козырька). Также бросается в глаза и один из вариантов цветового решения.

Такие подробности обычно опубликовывают ближе ко дню запуска или перед тизером каких-нибудь функций. Poco, подразделение компании Xiaomi, обычно выпускает свои устройства в регулярных интервалах времени. Ожидается, что грядущий Poco M6 сохранит тот же ценовой диапазон, что и предыдущая серия M, т.е. общедоступные телефоны (средний класс и ниже).