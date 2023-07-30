Слили кулер предположительно для RTX4090es/RTX4090ti/RTX Titan в котором внутри спрятано всего 3 вентилятора , 16-контактный блок питания, который выведен вниз и 22 тепловые трубки, вертикально встроенные в нижнюю часть

Поступила инсайдерская информация от одного продавца Goofish, Hayaka (китайский б/у маркетплейс), который, похоже, единственный, кто имеет доступ к новому кулеру, так как ни официальных объявлений, ни сливов от разработчиков нигде не утекало. Hayaka выставил некоторые фотографии, которые Вы можете увидеть ниже.

реклама

Утверждается, что массивный кулер предназначен для еще не выпущенного графического процессора GeForce RTX 40. Некоторые пользователи сайта начали предполагать, что это может быть ранний прототип, который использовался для GeForce RTX 4090 (в ознакомительных целях) и был потенциальным решением для видеокарт RTX 4090 Ti и Titan RTX Ada. Но по слухам они оба были отменены.

Четырëхслотовый кулер для графического процессора NVIDIA GeForce RTX 40 предлагает повышенную эффективность охлаждения, снижение уровня шума и совместимость с несколькими моделями графических процессоров: GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 4080 и другими моделями этой серии.

Это ценный аксессуар для пользователей, стремящихся максимально увеличить производительность и срок службы своей видеокарты, наслаждаясь при этом более тихой и эффективной работой компьютера. Благодаря передовым технологиям охлаждения, графический процессор будет оставаться оптимальной температуры даже во время интенсивных игровых сессий.

Насколько эта информация правдоподобная, сказать нельзя. Может с наступлением новой рабочей недели NVIDIA как-то прокомментирует данные фотографии, опровергнув или подтвердив их подлинность.



