Анонс новых продуктов на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked и открытие предзаказов в России.

На состоявшемся сегодня мероприятии Samsung Galaxy Unpacked были представлены складные смартфоны последнего поколения, в том числе Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5. Эти инновационные устройства имеют уникальную складную конструкцию, которая позволяет пользователям пользоваться преимуществами смартфона и планшета в одном компактном устройстве. Galaxy Z Flip5 имеет дизайн «раскладушка», а Galaxy Z Fold5 предлагает более крупный складной дисплей, который можно расширить для более полного погружения. Благодаря улучшенным петлям и расширенным функциям эти складные смартфоны предоставляют пользователям передовые мобильные возможности.

Наряду со складными смартфонами Samsung также представила линейку умных часов Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic. Эти умные часы предлагают ряд функций, включая отслеживание здоровья и физической формы, уведомления и настраиваемые циферблаты. Они помогают следить за фазами сна и другими его показателями, остслеживают сердечный ритм, а также смогут передавать данные о Вашем теле в любое удобное время с помощью детального анализа состава тела (БИА).

реклама

Официально в Россию они поставляться не будут, однако, параллельный импорт никто не отменял

На данные новинки Samsung, такие как Galaxy Z Fold5, Flip5, начинает принимать предзаказы оператор МТС. На их сайте уже открыт приём предварительных заказов. Также объявлены и цены:

Стоимость раскладушки Samsung Galaxy Z Flip 5 начинается от 109 990 рублей за вариант с 256 ГБ и 119 990 рублей за вариант с 512 ГБ. Доступен в сиреневом, графитовом, мятном и бежевом цветах.

Samsung Galaxy Z Fold5 стоит 189 990 рублей за версию на 256 ГБ, 199 990 рублей за версию на 512 ГБ и 219 990 рублей за версию на 1 ТБ. Смартфон доступен в трех цветовых вариантах: Phantom Black, Blue и Beige.

Умные часы выйдут в версиях Samsung Galaxy Watch6 и Watch 6 Classic. Они стоят 25 990 рублей и 34 990 рублей соответственно, самая дорогая версия Watch 6 Classic с диагональю 47 мм продается за 36 990 рублей. Обратите внимание, что версия с поддержкой сотовой связи пока недоступна.