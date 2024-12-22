Платформа функционирует в экосистеме Solana и стремится использовать неиспользуемые ресурсы GPU пользователей для эффективного и экономичного обслуживания таких моделей, как Llama3, Mistral и Phi3.

Kuzco (KZO) — децентрализованная сеть GPU, разработанная для предоставления вычислительных мощностей, необходимых для работы с большими языковыми моделями (LLM). Платформа функционирует в экосистеме Solana и стремится использовать неиспользуемые ресурсы GPU пользователей для эффективного и экономичного обслуживания таких моделей, как Llama3, Mistral и Phi3.

Проект Kuzco был отобран для участия в программе a16z Crypto Startup Accelerator, при поддержке со стороны венчурного фонда Andreessen Horowitz (a16z). В рамках раунда финансирования Incubation, состоявшегося 9 сентября 2024 года, проект привлек $500 000 инвестиций.

В настоящее время Kuzco проводит стимулируемую тестовую сеть, позволяя участникам зарабатывать очки KZO за их вклад. Ожидается, что токен KZO станет основной валютой в экосистеме Kuzco, используемой для компенсации участников и оплаты услуг внутри сети. С момента запуска второго этапа (Epoch 2) сети Kuzco, в ней участвуют более 5 500 GPU.

Процесс майнинга:

Официальный клиент Kuzco, совместим с операционными системами Mac, Windows и Linux. Для более стабильной работы рекомендуется использовать Linux или WSL (Windows Subsystem for Linux) с запуском через командную строку или Docker-контейнеры.

После установки и настройки клиент начинает использовать ресурсы GPU для выполнения вычислительных задач, связанных с обработкой данных для LLM.

Майнеры получают KZO Points за предоставленные вычислительные мощности. На текущий момент эти очки не могут быть конвертированы в реальные деньги, и подробная токеномика проекта еще не объявлена.

Требования к оборудованию:

Оперативная память: Минимум 16 ГБ RAM.

Дисковое пространство: Не менее 30 ГБ свободного места.

Сетевое подключение: Скорость интернета не менее 10 МБ/с.

Графические процессоры: Поддерживаются NVIDIA и AMD GPU с объемом видеопамяти не менее 8 ГБ. Рекомендуется использовать NVIDIA GPU из-за лучшей совместимости с AI-задачами.

Производительность различных GPU:

GTX 1070: Около 20 токенов в секунду.

RTX 2060: Около 30 токенов в секунду.

RTX 3080: Около 80 токенов в секунду.

Эти показатели могут варьироваться в зависимости от сетевых условий и конфигурации системы.