TON Foundation и EVAA Protocol представляют новую программу стимулирования DeFi. Для запуска программы было выделено 100 000 TON в качестве вознаграждений для пользователей.

TON Foundation и EVAA Protocol объединяются для запуска программы стимулирования для пользователей децентрализованных финансов (DeFi). Объединяя сильные стороны TON Blockchain и кредитной платформы EVAA, программа призвана расширить возможности в DeFi, повысить вовлеченность пользователей и стимулировать рост DeFi на TON. Для запуска программы было выделено 100 000 TON в качестве вознаграждений для пользователей.

Программа поощрений программа реализуется в два этапа:

Вознаграждения за заем: Участники могут занимать USDT из основного пула EVAA и получать вознаграждения в зависимости от уровня активности. Последняя инициатива EVAA предлагает субсидированные кредиты USDT под залог TON, tsTON и stTON.

Вознаграждения за поставку: Как только стимулы заимствования наберут обороты, фокус может сместиться на вознаграждения за поставку. Пользователи, которые предоставляют ликвидность пулам EVAA, получат больше вознаграждений за свои вклады.

Такой поэтапный подход обеспечивает сбалансированную и устойчивую структуру, которая приносит пользу всем участникам и одновременно способствует росту экосистемы.

Протокол EVAA — это децентрализованная кредитная платформа, построенная на блокчейне TON. Она предлагает расширенные функции, такие как кредитование и заимствование, предоставление кредитной ликвидности, предоставление хеджированной ликвидности. Эти функции поддерживаются заблокированной ликвидностью на ведущих платформах TON, таких как Tonstakers, Storm Trade, DeDust, StonFi и Bemo, что создает сильную и взаимосвязанную экосистему.