Карта показывает себя мощнее RTX 4060 Ti 8Gb только в двух играх.

Компания NVIDIA недавно сделала интересное заявление о поступлении в продажу мощной видеокарты GeForce RTX 4060 Ti 16Gb. Интересно, что в этот раз она решила не предоставлять карту журналистам для проведения пред- или пост-релизных обзоров. Соответственно, сегодня обзоры будут недоступны, и нам придется ждать, пока пользователи проведут тесты после приобретения карты.

Однако сама компания NVIDIA провела несколько первых тестов и поделилась их результатами. Удивительно, но только в двух играх производительность 16-гигабайтной версии оказалась выше, чем у 8-гигабайтной: в A Plague Tale: Requiem и Resident Evil 4 Remake, известных своими высокими требованиями к памяти.

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И хотя при тестировании нескольких современных игр можно найти еще пару тайтлов с аналогичным приростом производительности, похоже, что их количество весьма ограничено. Дополнительное беспокойство вызывает тот факт, что цена RTX 4060 Ti 16Gb составляет $500, что всего на $100 меньше, чем у гораздо более мощной RTX 4070.

Сообщается, что издание TechPowerUp попыталось получить видеокарту у знакомых до начала официальных продаж, но журналисты столкнулись с разочарованием, поскольку NVIDIA не выпустила свежий драйвер, что может повлиять на точность тестов.

Более того, немецкие магазины подтвердили, что начало продаж было назначено на 15:00 по местному времени, однако в наличии карт пока нет, что вносит дополнительную неопределенность в вопрос доступности продукта.

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nullComputerBase, известный европейский агрегатор, также не показывает предложений по карте на данный момент. Это согласуется с предыдущими сообщениями о том, что производители видеокарт могут не особенно охотно выпускать новую версию, что указывает на возможные проблемы с ее получением.