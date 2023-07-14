Видеокарта, тем не менее, требует неких усовершенствований.

Пользователь Reddit изобретательно модифицировал графический процессор GeForce RTX 3060 для создания собственной видеокарты NVIDIA Founders Edition в формате Mini-ITX.

На доработку карты энтузиаст Clashmains_2 был вдохновлен дизайном NVIDIA Founders Edition, созданным другими пользователями. Оценив их работы, он приступил к собственному творческому проекту. Для этого он взял за основу видеокарту Gainward GeForce RTX 3060 Pegasus и с помощью 3D-принтера изготовил кастомный радиатор и кожух.

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На передней панели карты расположен прочный ребристый кожух, который, хотя и предназначен для радиатора настоящей карты, в модифицированном варианте служит скорее в качестве защитной пластины. Кроме того, на плате установлен один 92-мм вентилятор Noctua. По бокам устройства расположены логотипы "GeForce RTX", а также вырез для разъема питания.

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Что касается эффективности охлаждения, то в ходе тестирования пользовательская модификация Mini-ITX NVIDIA Founders Edition продемонстрировала температуры, сопоставимые со стандартным кожухом. В будущем модер планирует использовать альтернативные материалы кожуха, такие как ABS или PETG, дабы материалы 3D-печати получались более плотными и надежными.