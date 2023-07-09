Карта появится 18 июля и будет стоить дороже $500.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Сообщается, что стремление NVIDIA создать ажиотаж вокруг выпуска RTX 4060 Ti 16Gb не было встречено с большим энтузиазмом со стороны партнеров по производству плат. Тем не менее, есть несколько брендов, которые считают, что этот запуск заслуживает либо полностью новой модели, либо эволюционного обновления существующего дизайна.

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Так, MSI уже представила серию RTX 4060 Ti GAMING TRIO, отличающуюся черной эстетикой и надежным 2,5-слотовым кулером, несмотря на скромное потребление GPU – всего 160W. В настоящее время компания активно разрабатывает еще одну карту серии GAMING, но на этот раз с более тонким решением охлаждения.

Получившая название RTX 4060 Ti 16Gb GAMING X SLIM WHITE, эта карта представляет собой отход от нормы и демонстрирует новый дизайн графического процессора NVIDIA AD106. Как следует из названия, она по-прежнему будет частью уважаемой линейки GAMING, но будет также иметь более обтекаемый внешний вид с абсолютно новой белой визуальной темой. Этот редизайн не ограничивается простым изменением цвета; скорее, он включает в себя полностью обновленный дизайн кулера с полосами RGB-подсветки, которые отличаются от оригинальной серии.

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Вариант RTX 4060 Ti 16Gb памяти имеет идентичные характеристики со своим 8Gb-м аналогом: он будет оснащен графическим процессором AD106-350 с 4352 ядрами CUDA. Однако из-за 128-битной шины и интерфейса PCIe Gen4 x8 16-гигабайтный вариант будет ограничен в пропускной способности памяти.