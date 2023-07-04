После достаточно успешного старта продаж графические процессоры высшего класса Ada Lovelace от NVIDIA испытывают трудности с реализацией. По сообщениям розничных продавцов, даже очень востребованная модель GeForce RTX 4090, которая была одним из самых популярных GPU последних кварталов, испытывает низкие показатели продаж. Источники сообщают, что RTX 4080 не удалось продать ни одной единицы в этом месяце на Newegg, а продажи RTX 4090 стремительно сокращаются. Интересно, что новым фаворитом среди потребителей, похоже, стала GeForce RTX 4070 Ti, наряду с картами серии Radeon RX 7900 от AMD.
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С другой стороны, стоит отметить, что два самых продаваемых GPU являются альтернативными версиями GeForce RTX 4090, а пятое и шестое места занимают еще две сторонние модели той же карты. Интересно, что RTX 4080 впервые не смогла занять место в десятке лучших видеокарт.
В десятке самых продаваемых GPU на Amazon нет ни одного варианта GeForce RTX 4090, а RTX 4080 отсутствует в списке 20 самых популярных GPU. Самым популярным вариантом RTX 4090 является ASUS ROG Strix OC Edition, который находится на 15 месте и стоит $1,951.
В Newegg представлена аналогичная картина: RTX 4080, которая раньше была лидером продаж, теперь уступила место RTX 3060 и видеокартам класса RX 6600.