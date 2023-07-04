По размеру в мире видеокарт ему нет равных.

Предполагаемый кулер для GeForce RTX 4090 Ti продолжает генерировать всевозможные утечки, и теперь у нас есть дополнительные изображения, демонстрирующие прочную конструкцию карты.

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Хотя официального подтверждения относительно карты, которой соответствует этот кулер FE нет, источники предполагают, что это может быть ранний прототип, используемый для GPU AD102. Этот конкретный дизайн кулера был связан с RTX 4090, RTX 4090 Ti и Titan RTX Ada, хотя единственный существующий вариант RTX 4090 не имеет никакого сходства с данным "зверем".

Во-первых, сравнивая кулер с GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3090, можно сразу заметить, что предполагаемая RTX 4090 Ti относительно короче в длину. Однако с точки зрения толщины она выделяется среди всех существующих моделей. Карта FE занимает ошеломляющие четыре слота, в отличие от 2- и 2,5-слотовых конструкций других карт.

Во-вторых, на себя обращает внимание расположение 16-контактного разъема питания, которое не совпадает с расположением печатной платы. В этом случае GPU и плата расположены вертикально в противоположном направлении, что требует использования удлинителя кабеля питания, который проходит через кулер и подключается к разъему питания на противоположной стороне.

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Вполне вероятно, что сопоставимый дизайн тестировался для RTX 4090 Ti. Карта, вероятнее всего, будет оснащена печатной платой PG136/139, на которой будет размещен графический процессор AD102 с 18 176 ядрами, что на 11% больше по сравнению с RTX 4090. Кроме того, она сможет похвастаться 96Mb кэша L2, что на 33% больше, чем у RTX 4090, а также 24Gb памяти GDDR6X.