Анонс ожидается в ближайшее время.

Компания Colorful, работающая под своим дочерним брендом Colorfire, усердно прорабатывает серию видеокарт GeForce RTX 4060 нового поколения. Чтобы выделиться ярче других, компания недавно представила свежую и пленительную трансформацию серии MEOW, отклонившись от прежней бело-оранжевой цветовой схемы и перейдя к очаровательному сочетанию черного и фиолетового оттенков.

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Это смелое эстетическое решение призвано привлечь внимание геймеров, которые хотят получить элегантный внешний вид видеокарты для улучшения своих игровых систем, не перегружая их чрезмерной RGB-подсветкой.

Недавно показанная видеокарта MEOW от Colorfire представляет собой героического персонажа, проворного кошачьего ниндзя. В настоящее время дизайн MEOW Purple еще не представлен на официальном сайте и в интернет-магазине Colorful/Colorfire, что говорит о его скором выходе.

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Что касается спецификаций, карта соответствует эталонным тактовым частотам NVIDIA и использует один 8-контактный разъем питания. RTX 4060 станет первой картой в серии, которая будет демонстрировать яркий пурпурный дизайн MEOW, в то время как оранжевый вариант уже реализован для моделей RTX 4070 и RTX 4060 Ti.