Похоже, в покупке RTX 4060 будет мало смысла.

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Очевидно, что запуск новых видеокарт GeForce RTX 4000 оказал значительное влияние на модели GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3060. Несмотря на то, что RTX 4060 Ti находится в другой ценовой категории (на 90 евро дороже, чем RTX 3060 Ti), для стимулирования продаж серии Ampere перед выходом RTX 4060 продавцам потребовалось немедленное снижение цен.

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Учитывая все три модели вместе взятые (RTX 3060 8Gb, RTX 3060 12Gb и RTX 3060 Ti), средняя цена видеокарт в июне на 10% ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Интересно отметить, что столь существенное изменение стоимости привело к снижению лишь на 13-16% от MSRP. За последние два года серии RTX 3060 и RTX 3070 продемонстрировали удивительную устойчивость к колебаниям цен, что делает недавнее удешевление самым значительным на сегодняшний день.

Серия AMD Radeon RX 6600 также пережила снижение цен, причем RX 6600 и RX 6600 XT сегодня можно приобрести со скидкой в 10%. Однако более новая модель RX 6650XT подешевела всего на 8%. Новейшая RX 7900 XT в настоящее время продается на 3,5% дороже, чем в мае.

рекомендации MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 4060 Ti за гроши в Регарде -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -25% на Xiaomi POCO F5 Pro 12/256Gb RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Почетное первое место в плане скидок занимает RX 6900 XT, цена которой достигла 732 евро, что свидетельствует о заметном снижении на 15,5% в течение июня.