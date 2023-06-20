Очевидно, что запуск новых видеокарт GeForce RTX 4000 оказал значительное влияние на модели GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3060. Несмотря на то, что RTX 4060 Ti находится в другой ценовой категории (на 90 евро дороже, чем RTX 3060 Ti), для стимулирования продаж серии Ampere перед выходом RTX 4060 продавцам потребовалось немедленное снижение цен.
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Учитывая все три модели вместе взятые (RTX 3060 8Gb, RTX 3060 12Gb и RTX 3060 Ti), средняя цена видеокарт в июне на 10% ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Интересно отметить, что столь существенное изменение стоимости привело к снижению лишь на 13-16% от MSRP. За последние два года серии RTX 3060 и RTX 3070 продемонстрировали удивительную устойчивость к колебаниям цен, что делает недавнее удешевление самым значительным на сегодняшний день.
Серия AMD Radeon RX 6600 также пережила снижение цен, причем RX 6600 и RX 6600 XT сегодня можно приобрести со скидкой в 10%. Однако более новая модель RX 6650XT подешевела всего на 8%. Новейшая RX 7900 XT в настоящее время продается на 3,5% дороже, чем в мае.
Почетное первое место в плане скидок занимает RX 6900 XT, цена которой достигла 732 евро, что свидетельствует о заметном снижении на 15,5% в течение июня.