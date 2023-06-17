Требования оказались на уровень выше, чем ожидалось.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Стали известны системные требования игры Silent Hill 2 для ПК, которые раскрывают информацию о том, что новая игра ужасов появится этой осенью, дополненная впечатляющими визуальными улучшениями, такими как трассировка лучей, глобальное освещение и многое другое. Разработчик любезно предоставил спецификации тайтла, которые оказались несколько выше, чем ожидалось.

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Чтобы насладиться игрой в разрешении 1080p и 30 кадрах в секунду на средних настройках, рекомендуемые аппаратные требования следующие: процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X в паре с 12Gb оперативной памяти. Кроме того, необходима видеокарта Radeon RX 5700 или GeForce GTX 1080 с поддержкой DirectX 12. Также понадобится 50Gb свободного места на диске.

Для более плавной игры в 1080p и 60 кадрах в секунду на средних настройках системные требования немного выше: необходим процессор Core i7-8700K или Ryzen 5 3600, 16Gb памяти и Radeon RX 6800 XT или GeForce RTX 2080 с поддержкой DirectX 12.

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Если требования к CPU относительно скромны, то требования к GPU более значительны. Для низких и средних настроек в 30 fps требуется процессор Core i5-8400 и видеокарта GeForce GTX 1080 или Radeon RX 5700. Однако для высоких настроек при 60 кадрах в секунду требуется процессор Core i7-8700K, а также RTX 2080 или Radeon RX 6800 XT – второй по скорости GPU AMD предыдущего поколения.