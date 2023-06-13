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Новая карта RTX 4090 от Gigabyte имеет скрытый разъем питания для понижения рисков перегиба кабеля
У RTX 4090, как известно, с кабелями были некоторые проблемы.
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С появлением видеокарты GeForce RTX 4090 наступила новая эра управления кабелями. Это особенно важно в связи с опасениями по поводу потенциальной пожароопасности кабеля 12VHPWR при неправильном подключении.

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Управление кабелями стало еще более важным для ведущей видеокарты на рынке, и инновационная Windforce RTX 4090 V2 от Gigabyte использует уникальный подход к решению этой проблемы. Вместо того чтобы расположить разъем питания сверху, он находится на задней стороне карты.

Такое расположение разъемов питания значительно уменьшает количество изгибов кабеля, необходимых для подключения. Как отмечает VideoCardz, в традиционных конструкциях видеокарт кабель питания расположен на печатной плате, направленной наружу от корпуса в вертикальных конфигурациях, что требует изгиба кабеля питания для его подключения к плате.

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Ожидается, что новая карта Gigabyte Windforce, напротив, предотвратит или, по крайней мере, минимизирует подобные угрозы безопасности кабеля. Снижая потенциальные риски, связанные с перегибами на карте, измененный дизайн размещения также упрощает процесс подключения питания. Учитывая типичный дизайн многих топовых корпусов ПК, это изменение можно только приветствовать.

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Ну назвали бы "Ze" тогда уж
Новая карта RTX 4090 от Gigabyte имеет скрытый разъем питания для понижения рисков перегиба кабеля
Fizik56
05:24
И Прибалтику.
Германия отказывается подтверждать потери танков Leopard 2 Украиной
Eisbrecher
05:18
Дали вырезку. "Киев за 3 дня" заявлял "председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли". Согласно приведенной вырезке. Ваш ход.
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