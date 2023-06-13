Тодд Говард из Bethesda может попрощаться с серией The Elder Scrolls, учитывая меняющийся ландшафт разработки игр, который теперь требует больше времени и длительной поддержки тайтлов.
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В интервью IGN Тодд Говард признал значительные промежутки между выходами известных серий, отметив, что длительное ожидание не влияет на их успех. Хотя он выразил желание ускорить темпы, похоже, что скорость не является главной целью. В прошлом разработчики могли начать работу над сиквелом сразу после выхода игры. Однако в современном сценарии запуск игры – это только начало, поскольку игры требуют долгосрочной поддержки. И Starfield, и The Elder Scrolls VI попадут в эту категорию. Принимая во внимание эти факторы, а также собственное старение, Тодд Говард размышляет о том, что The Elder Scrolls VI может стать его последним вкладом в легендарную серию TES.
Работая в Bethesda с 1994 года, Тодд Говард внес значительный вклад в развитие студии. От участия в создании The Elder Scrolls II: Daggerfall до работы в качестве руководителя проекта, дизайнера и креативного директора Morrowind, Oblivion и Skyrim, а также работы над серией Fallout – его влияние на крупные релизы Bethesda было значительным. Естественно, его уход на пенсию, несомненно, повлияет на будущие результаты работы студии.
Что касается самой The Elder Scrolls VI, то подробности остаются скудными. Слухи говорят о том, что действие игры будет происходить в Хаммерфелле, а релиз может состояться в 2025 или 2026 году. Однако из-за многочисленных задержек, с которыми столкнулась Starfield, график производства The Elder Scrolls VI может превысить три года.