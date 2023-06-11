Спрос на карту среди покупателей минимален.

Компания AMD приняла решение сравнить свое последнее предложение, Radeon RX 7600, с GeForce RTX 3060 от NVIDIA. Поскольку RTX 4060 появится в продаже только через месяц, в настоящее время в линейке продуктов NVIDIA нет прямого конкурента для RX 7600.

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Согласно заявлениям AMD, их видеокарта демонстрирует прирост производительности в среднем на 34% по сравнению с RTX 3060 в разрешении Full HD. Стоит отметить, что AMD по неустановленной причине решила сравнить свой продукт с вариантом RTX 3060 8Gb, а не с полной версией с 12Gb памяти. Важно отметить, что единственные различия между двумя вариантами заключаются в объеме памяти и шине, в то время как все остальные спецификации остаются неизменными. В среднем разница между двумя версиями составляет около 15%. Внешние тесты показывают, что RX 7600 превосходит стандартную RTX 3060 в среднем на 15%.

Любопытно, что AMD также взяла на себя смелость сравнить RX 7600 с RTX 2060 и даже GTX 1060. Нет нужды говорить, что разница в производительности между этими графическими процессорами часто бывает существенной.

Если рассматривать цены в Европе, то RX 7600 в настоящее время можно приобрести по цене от 280 евро. Вариант RTX 3060 12Gb имеет минимальную цену 300 евро, в то время как цены на версию с 8Gb памяти начинаются с 270 евро.

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Таким образом, по крайней мере на данный момент, RX 7600 является более доступной альтернативой своему прямому конкуренту, обеспечивая при этом заметный прирост производительности.