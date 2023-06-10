Компания свою вину признавать отказывается.

Луис Россманн, известный защитник законов о самостоятельном ремонте, первым пролил свет на сегодняшнюю проблему. На протяжении всей своей карьеры он постоянно выступал против компаний, которые воспринимают несанкционированный ремонт продуктов как угрозу своему бизнесу.

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Похоже, что многие пользователи столкнулись с проблемой видеокарт Gigabyte, приводящей к физическим повреждениям. Все случаи указывают на недостаток конструкции, который приводит к образованию трещины вблизи интерфейса PCI. После повреждения печатной платы дорожки PCIe становятся нефункциональными, что делает видеокарту бесполезной.

На сопроводительном изображении видны красные наклейки со стрелками, наклеенные компанией Gigabyte после получения разрешения на возврат товара. К сожалению, этот тип физического повреждения выходит за рамки гарантийного покрытия, оставляя пользователей со сломанными картами, не подлежащими ремонту. Луис также обнаружил, что множество карт Gigabyte с наклейками в настоящее время продаются на eBay. Поскольку компания отказывается решать этот вопрос, геймеры пытаются вернуть часть своих инвестиций, перепродавая поврежденные карты.

Положительным моментом является то, что проблема устранима. Повреждения GPU, памяти или компонентов VRM не являются необратимыми. Ремонт дорожек печатной платы – обычная процедура при ремонте электроники. Однако необходимо признать, что эти проблемы характерны только для одной конкретной марки.

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Другие ютуберы, такие как JayzTwoCents, быстро привлекли внимание к проблеме, обеспечив сообщество техремонтников проблеском надежды для пострадавших пользователей. Экспертами уже выпущено пошаговое руководство по устранению этих проблем с видеокартами. Тем не менее, настоятельно рекомендуется доверить такой ремонт профессионалам, обладающим необходимыми инструментами и опытом.