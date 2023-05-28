Пока что существует автомобиль представлен единственным экземпляром.

Выпуск компанией Aston Martin новых автомобилей – довольно редкое событие, поэтому дебют DB12 стал заметным событием, привлекшим внимание как автомобильных любителей, так и широкой публики. Хотя интерес со стороны журналистов был ожидаем, участие публики вышло на новый уровень во время аукциона, проведенного на престижном гала-вечере amfAR, который совпадает с завершающими днями знаменитого Каннского кинофестиваля. Первый экземпляр DB12 был продан за ошеломляющую сумму в 1,6 миллиона долларов, что в миллион раз превышает стоимость базовой модели.

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Счастливый обладатель первого DB12 будет иметь эксклюзивную привилегию управлять этим исключительным автомобилем в течение нескольких месяцев, поскольку компания планирует начать поставки новой модели в третьем квартале этого года.

Хотя DB12 имеет поразительное сходство со своим предшественником DB11, при ближайшем рассмотрении становятся очевидными многочисленные инновации. Жесткость кузова была значительно увеличена, что привело к расширению колеи и внедрению перекалиброванных амортизаторов.

Под капотом происходит наиболее существенная трансформация: Aston Martin заменил двигатель на 4,0-литровый V8 от Mercedes-Benz. Были проведены обширные усовершенствования, которые коснулись не только турбокомпрессора, который является наиболее простой модификацией, но и всего поршневого блока. В результате этих комплексных усовершенствований мощность возросла с 535 до впечатляющих 680 лошадиных сил. DB12 является одним из самых мощных творений Aston Martin на сегодняшний день, заслужив прозвище "супертурист".

В паре с грозным двигателем работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Это сочетание позволяет DB12 разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,6 секунды и достигать максимальной скорости 325 км/ч.

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Вслед за DB12 Aston Martin планирует представить обновленные версии моделей DBS и Vantage. Впоследствии состоится дебют долгожданного спортивного автомобиля Valhalla, а затем электромобиля, выпуск которого запланирован на 2025 год.